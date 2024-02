Rencontres / Expo / Concerts Faites tomber les murs ! Conservatoire Montbéliard, vendredi 8 mars 2024.

La création musicale dans les conservatoires.

De l’apprentissage à la scène, de l’enseignement au partage.

Le Conservatoire du Pays de Montbéliard accueille pour la première fois en région la Maison de la Musique Contemporaine* pour deux journées d’échanges et de rencontres autour de la création musicale dans les conservatoires.

Forum, exposition, concert, ateliers, installations et performances pour réinterroger la place de l’humain et de la création dans un monde où l’Intelligence Artificielle, les machines et les robots ont tendance à prendre le pas.

Événement destiné aux professionnels du réseau des conservatoires et à tous les publics

Présentation de la MMC et programme complet

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-09

Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

