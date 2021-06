Rencontres Européennes Franco Germano Craotes Descartes, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Descartes.

Rencontres Européennes Franco Germano Craotes 2021-07-11 – 2021-07-14

Descartes Indre-et-Loire Descartes

Du 18 juin au 13 juillet 2021 :

Jeu concours dans les vitrines des commerçants.

11 juillet 2021 : 15h Jardin Public de Descartes ou Salle des Fêtes selon météo. Conférence : « Impact des jumelages au travers de la citoyenneté dans l’Europe d’aujourd’hui ».

12 juillet 2021 : 10h30 Le Grand Pressigny, conférence « Néandertal et Cro-Magnon : de l’Est de l’Europe à la Touraine » et à 15 h, salle des Fêtes de Descartes, conférence : »Les peintres de la Podravina » (Région croate)

17h Parc Chabrier Descartes : Mini concert des écoles de musique des 3 villes et à 21 h au cinéma Le Rabelais – Descartes, ciné concert » l’Ecole des facteurs » (payant).

14 juillet 2021 : 11h00 Place de l’Hôtel de ville- Descartes :

Célébration officielle des 20 ans du jumelage avec Kumrovec (Croatie).

Conférences à Descartes et au Grand-Pressigny, mini concert, ciné concert, exposition, Jeu concours dans les vitrines des commerçants et célébration officielle des 20 ans du jumelage avec Kumrovec (Croatie).

comitejumelagesdescartes@gmail.com +33 6 65 15 36 21

