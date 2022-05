Rencontres européennes de l’architecture – Grand Est médiathèque falala 51100 REIMS, 21 mai 2022, Reims.

Rencontres européennes de l’architecture – Grand Est

médiathèque falala 51100 REIMS, le samedi 21 mai à 10:30

Les trois Maisons de l’architecture du Grand-Est lancent, pour la cinquième fois en mai 2022 les Rencontres Européennes de l’architecture. L’idée est simple : inviter un pays européen et proposer trois conférences de trois architectes qui en sont originaires & une table ronde les réunissant. Visites, parcours, expositions, ateliers pour enfants viennent compléter cette programmation du week-end, dédié à l’architecture. Grâce à la confiance et au soutien renouvelé de la Région Grand-Est et de la DRAC, les trois Maisons de l’architecture ont créé cet événement en 2017 et ont pu mener les Rencontres Européennes de l’architecture avec succès : en Alsace, en Lorraine et en Champagne-Ardenne, l’Europe a été invitée… Portugal, Angleterre, Allemagne, Belgique, Espagne… Cette année, c’est l’Italie qui viendra à Reims ! Les conférences & la table ronde auront lieu le samedi 21 mai, les autres animations les 21 et 22 mai. Faisant suite à la réunion annuelle de l’Ordre Régional des architectes du Grand-Est les 19 et 20 mai sur Reims, les architectes du Grand-Est seront invités à poursuivre leur séjour rémois avec le grand public et les rémois eux-mêmes autour de l’architecture. L’ensemble sera disponible en ligne et podcast, avec traductions comme chaque année.

entrée libre et gratuite

Conférences et table ronde de 3 architectes du pays invité, cette année, l’Italie, complétées d’ateliers pédagogiques, visites et soirée festive – Lieu principal : Médiathèque Falala de Reims

médiathèque falala 51100 REIMS 2 rue des fuseliers 51100 REIMS Reims Quartier Centre Ville Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:30:00 2022-05-21T19:00:00