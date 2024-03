Rencontres Euphrasie Pichon Baraize, vendredi 12 avril 2024.

Rencontres Euphrasie Pichon Baraize Indre

Rencontres Euphrasie Pichon » la Fraisie », hommage à une paysanne berrichonne, chanteuse, conteuse.

Conférence, stage de chant, conterie, concert, bal, et exposition.

Vendredi

à 18h Conférence « L’Enquête du Musée des Arts et Traditions Populaires à Montcocu » par François Gasnault, chercheur.

à 19h30 Intermède par le Trio Euphrasie et vin d’honneur.

à 21h Conterie sur le répertoire de contes d’Euphrasie Pichon

Samedi :

Contée familiale par Emilie Renoncet et Louise Toyer (horaire à préciser)

à 14h-17h Stage chant trad animé par le Trio Euphrasie

à 19h Concert Trio Euphrasie

à 21h Bal trad animé par les musiciens du Chnut et le département de musique trad du C.R.D. de Châteauroux

Restauration (plat unique, dessert buvette). EUR.

Début : 2024-04-12 18:00:00

fin : 2024-04-12

22 rue 19 Mars 1962

Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire assonepeta@gmail.com

