Landes 1964 … il y a 58 ans, le surf arrive à Capbreton. Mais savez-vous comment, ou avec qui ?

Quels sont ces pionniers qui, quelques années plus tard, participeront à la création d’un des plus vieux surf club des Landes, l’emblématique Santocha Surf Club ?

Quelle est l’histoire de ces spots locaux devenus célèbres : le Prévent, le Santocha, La Piste ? Après plus de 3 ans de documentation, Luc Petit retrace l’histoire du surf capbretonnais au travers d’un livre de plus de 350 pages de textes et de photos : « Générations Santocha ».

La volonté de l'auteur est de transmettre l'art de vivre « Santocha » aux jeunes et futures générations, comme un devoir de mémoire pour ne pas perdre trace de l'âme originelle de ce sport. Une exposition dédiée à cette incroyable épopée est présentée à la MOP, du 10 novembre au 31 décembre, à l'occasion de la parution de cet ouvrage.

