Asnières-sur-Seine Rosa Bonheur à l'Ouest Asnières-sur-Seine, Hauts-de-Seine Rencontres et dédicaces avec les auteurs de BD d’Asnières Rosa Bonheur à l’Ouest Asnières-sur-Seine Catégories d’évènement: Asnières-sur-Seine

Hauts-de-Seine

Rencontres et dédicaces avec les auteurs de BD d’Asnières Rosa Bonheur à l’Ouest, 26 septembre 2021, Asnières-sur-Seine. Rencontres et dédicaces avec les auteurs de BD d’Asnières

Rosa Bonheur à l’Ouest, le dimanche 26 septembre à 14:30

La Case à Bulles, librairie spécialisée en bandes-dessinées, mangas et comics, vient souffler sa 5e bougie au Rosa Bonheur à l’Ouest le 26 septembre, de 14h30 à 18h30 ! Pour l’occasion, plusieurs dessinateurs.rices asniérois.es seront présent.es pour une séance de dédicaces et d’échanges avec leurs lecteurs.rices. Au programme, quais de seine, bonne humeur et bien entendu … BDs et dessins sans modération !

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

La Case à Bulles, librairie spécialisée en bandes-dessinées, mangas et comics, vient souffler sa 5e bougie au Rosa Bonheur à l’Ouest le 26 septembre, de 14h30 à 18h30 ! Rosa Bonheur à l’Ouest 20 quai du Docteur Dervaux, 92600 Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine Centre-Ville Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T14:30:00 2021-09-26T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Asnières-sur-Seine, Hauts-de-Seine Autres Lieu Rosa Bonheur à l'Ouest Adresse 20 quai du Docteur Dervaux, 92600 Asnières-sur-Seine Ville Asnières-sur-Seine lieuville Rosa Bonheur à l'Ouest Asnières-sur-Seine