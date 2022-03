Rencontres et dédicaces à la Maison Loron La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay Catégories d’évènement: La Chapelle-de-Guinchay

La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire La Chapelle-de-Guinchay La Maison Jean Loron vous accueille pour rencontrer des auteurs du Beaujolais et faire dédicacer leurs livres.

Au programme :

– A 11h : présentation de Jean-Pierre CHANTIN et son ouvrage “Le Beaujolais de A à Z” pour tous ceux qui sont épris de la région et désirent apprendre à mieux la connaître à travers son histoire, ses appellations…

