Rencontres et ateliers performatif Migné Migné Catégories d’évènement: Indre

Migné

Rencontres et ateliers performatif Migné, 19 mars 2022, Migné. Rencontres et ateliers performatif Migné

2022-03-19 – 2022-03-20

Migné Indre Migné Perspective d’interaction et d’action poétique sous la direction de Bonnie Tchien Hwen Ying. Sur la thématique éphémère et résonance. info.boucherie.art@gmail.com +33 7 55 28 19 49 http://www.boucheriecentredartperformatif.com/ Perspective d’interaction et d’action poétique sous la direction de Bonnie Tchien Hwen Ying. ©Boucherie cente d’art performatif

Migné

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Migné Autres Lieu Migné Adresse Ville Migné lieuville Migné Departement Indre

Migné Migné Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/migne/

Rencontres et ateliers performatif Migné 2022-03-19 was last modified: by Rencontres et ateliers performatif Migné Migné 19 mars 2022 Indre Migné

Migné Indre