Rencontres estivales Cluis Cluis Cluis Catégories d’évènement: Cluis

Indre

Rencontres estivales Cluis, 10 juin 2023, Cluis Cluis. Rencontres estivales Cluis Indre

2023-06-10 – 2023-06-11 Cluis

Indre Cluis Un salon du livre avec de nombreux auteurs, une exposition de peinture et de photos avec des artistes formidables à la MEL, des dessinateurs et des peintres qui s’égaieront dans les rues de Cluis pour croquer les paysages et les passants, des musiciens ambulants qui feront entendre leurs ritournelles. La Halle abritera un marché d’artisanat, la Salle Ivanhoé accueillera des conférenciers. Les sportifs pourront se régaler au cours d’une marche ou bien admirer le tir à l’arc. Bref des activités artistiques, amicales, sportives et bien plus encore. Un festin estival où chacun pourra trouver plaisir à son goût. Le Club Association Clic36 (photo) et la LIMU (Association Littérature et Musique) organisent des rencontres estivales à Cluis. clementml@me.com +33 2 54 31 39 25 Cluis

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Cluis, Indre Autres Lieu Cluis Adresse Cluis Indre Ville Cluis Cluis lieuville Cluis Departement Indre

Cluis Cluis Cluis Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluis-cluis/

Rencontres estivales Cluis 2023-06-10 was last modified: by Rencontres estivales Cluis Cluis 10 juin 2023 Cluis Cluis Indre Cluis Indre Indre

Cluis Cluis Indre