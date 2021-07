Rencontres enchantées – Les recycleuses Saubrigues, 28 juillet 2021, Saubrigues.

Rencontres enchantées – Les recycleuses 2021-07-28 16:30:00 – 2021-07-28

Saubrigues Landes Saubrigues

Les Recycleuses proposent des performances de fabrication de bijoux et accessoires, donnant une deuxième vie aux emballages et autres matières sauvées des poubelles. Parées de leurs robes de « Créatrices Nomades » 100% matières recyclées, elles déambulent avec un effet visuel fort en couleur et en imaginaire. En quelques minutes, les voilà entourées d’enfants, d’adultes, d’artistes en herbe, de curieux, de coquettes de tout âge… Certains repartiront avec leurs chapeaux et bijoux… Embellis pour la fête ! Dès 3 ans.

Affcihe rencontres enchantées

