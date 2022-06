Rencontres en grande Lande « Lettres jamais écrites » Lesperon Lesperon Catégories d’évènement: 40260

Lesperon 40260 12 12 EUR « Estelle Savasta a demandé à vingt adolescents d’écrire « la lettre qu’ils n’ont jamais écrite ». Colin s’adresse alors à son grand-père, mort il y a sept ans, pour lui dire que les raviolis n’ont plus le même goût depuis. Nora écrit à son existence pour s’excuser de ne pas savoir où elle l’emmène. Tom écrit au père qu’il sera… »

