Rencontres en grande Lande Lesperon, 11 juin 2021-11 juin 2021, Lesperon.

Rencontres en grande Lande 2021-06-11 – 2021-06-11 Place René Cousseau Foyer

Lesperon 40260

« En 1944, l’auteur Roland Dorgelès se réfugie dans les Pyrénées. Habitué à la gouaille de la vie montmartroise, il nous livre un témoignage émouvant et documenté de la vie quotidienne entre 1942 et 1944 dans la « Douce France »: rationnement, marché noir, délation, collaboration, résistance, entraide et générosité… »

Durée 1h15

Tout public à partir de 12 ans

Plein tarif: 12€

Tarif adhérent: 8€

Tarif réduit: 5€

+33 5 58 06 53 93

