Rencontres en breton The Galway Inn Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Morbihan

Rencontres en breton The Galway Inn, 2 mars 2022, Lorient. Rencontres en breton

du mercredi 2 mars au mercredi 6 avril à The Galway Inn

Chaque mercredi à 18h30 en période scolaire. Pub Galway Inn – Rue de Belgique – Lorient. Venez passer un bon moment en breton ! Selon la situation sanitaire, les rencontres peuvent être en ligne, appelez-nous pour vous inscrire.

Entrée libre et gratuite

Rencontres en breton The Galway Inn 18 rue de Belgique, 56100 Lorient Lorient Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T18:30:00 2022-03-02T19:30:00;2022-03-09T18:30:00 2022-03-09T19:30:00;2022-03-16T18:30:00 2022-03-16T19:30:00;2022-03-23T18:30:00 2022-03-23T19:30:00;2022-03-30T18:30:00 2022-03-30T19:30:00;2022-04-06T18:30:00 2022-04-06T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lorient, Morbihan Autres Lieu The Galway Inn Adresse 18 rue de Belgique, 56100 Lorient Ville Lorient lieuville The Galway Inn Lorient Departement Morbihan

The Galway Inn Lorient Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorient/

Rencontres en breton The Galway Inn 2022-03-02 was last modified: by Rencontres en breton The Galway Inn The Galway Inn 2 mars 2022 lorient The Galway Inn Lorient

Lorient Morbihan