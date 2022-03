Rencontres en bibliothèques : entrez dans la Fabrique du compositeur Meyras Meyras Catégories d’évènement: Ardèche

Meyras

Rencontres en bibliothèques : entrez dans la Fabrique du compositeur Meyras, 4 mars 2022, Meyras. Rencontres en bibliothèques : entrez dans la Fabrique du compositeur Place du Champ de Mars Bibliothèque municipale Meyras

2022-03-04 – 2022-03-04 Place du Champ de Mars Bibliothèque municipale

Meyras Ardêche Meyras Conférence-rencontre en bibliothèques autour de la création La Légende du pont du Diable avec Caroline Gesret chanteuse, comédienne et Didier Puntos, compositeur pianiste. Projet “Education artistique et culturelle” CDC Ardèche des sources et volcans. tourisme@ardechedessourcesetvolcans.com Place du Champ de Mars Bibliothèque municipale Meyras

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Meyras Autres Lieu Meyras Adresse Place du Champ de Mars Bibliothèque municipale Ville Meyras lieuville Place du Champ de Mars Bibliothèque municipale Meyras Departement Ardêche

Meyras Meyras Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meyras/

Rencontres en bibliothèques : entrez dans la Fabrique du compositeur Meyras 2022-03-04 was last modified: by Rencontres en bibliothèques : entrez dans la Fabrique du compositeur Meyras Meyras 4 mars 2022 Ardèche Meyras

Meyras Ardêche