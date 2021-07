Paris La Bellevilloise Paris RENCONTRES ELECTRO SENSIBLES AVEC CABARET CONTEMPORAIN La Bellevilloise Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontres electro sensibles avec Cabaret Contemporain sur la place Martin Nadaud du vendredi 21 au dimanche 22 août 2021. Du 20 au 22 août 2021, La Bellevilloise organise 3 jours de rencontres electro sensibles avec Cabaret Contemporain, place Martin Nadaud dans le XXe arrondissement Au programme : le répertoire original de la formation, des hommages à Kraftwerk et Moondog, et des dj sets. Les cinq musiciens du Cabaret Contemporain restituent la force et l’énergie de la dance music à partir d’instruments acoustiques (guitare, batterie, piano, contrebasses) préparés par leur soin. Fabrizio Rat – piano Giani Caserotto – guitare Ronan Courty – contrebasse Simon Drappier – contrebasse Julien Loutelier – batterie ___ Vendredi 20 août [18h – 22h] Cabaret Contemporain DJ set : tba ___ Samedi 21 août [18h – 22h] Cabaret contemporain : hommage à Kraftwerk DJ set : Hadi Zeidan ___ Dimanche 22 août [16h – 20h] Cabaret Contemporain : hommage à Moondog DJ set : Cheb Gero Concerts -> Électronique La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

