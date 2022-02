Rencontres « Eduquer dehors » à venir La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Nièvre

Rencontres « Eduquer dehors » à venir, 11 mai 2022, La Charité-sur-Loire. Rencontres « Eduquer dehors »

du mercredi 11 mai au jeudi 12 mai à à venir

Deux journées thématiques sur l’accompagnement collectif des structures d’accueil enfance-jeunesse en 2022

Détails à venir, contactez Fanny Villecroze du CPIE Yonne-Nièvre

Organisé par le CPIE Yonne-Nièvre, en partenariat avec le Pavillon Milieu de Loire et le Graine Bourgogne Franche Comté à venir La charité-sur-loire La Charité-sur-Loire Nièvre

2022-05-11T09:00:00 2022-05-11T17:00:00;2022-05-12T09:00:00 2022-05-12T17:00:00

