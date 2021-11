Rencontres économiques de Villenave d’Ornon Le Cube, 2 décembre 2021, Villenave-d'Ornon.

Rencontres économiques de Villenave d’Ornon

Le Cube, le jeudi 2 décembre à 19:00

Une rencontre organisée par le service du développement économique, du commerce et de l’emploi de Villenave d’Ornon à destination du tissu économique de VO (entreprises, commerçants, artisans,…) —————————————————————————————————————————————————————————————————- ### En présence du M. le Maire et de Marc Kleinhentz, Adjoint au Maire en charge de l’attractivité de la ville et de la ville durable. **Programme de la soirée** * 19 h 00 : Accueil * 19 h 30 : Mot de bienvenue et introduction de Monsieur le Maire * 19 h 40 : Paroles d’experts **« L’impact de la crise sanitaire sur les TPE/PME girondines »** Eric Stephant, directeur du CECOGEB **« Ensemble, se transformer, innover, s’adapter »** Hélène Desliens, vice-présidente de la FrenchTech Bordeaux * 20 h 10 : Les structures au service de notre territoire **Présentation du service municipal du développement économique, du commerce et de l’emploi** Marc KLEINHENTZ, adjoint au Maire en charge de l’attractivité de la ville et de la ville durable **Présentation de l’agence de développement économique de Villenave d’Ornon, Arc Sud Développement,** Benoît DYMALA, président d’Arc Sud Développement **Présentation du Club d’Entreprises de Villenave d’Ornon, (CEVO)** Laetitia CORREIA et Nadine NOURRY, co-présidentes **Présentation de l’Association des commerçants de Villenave d’Ornon (ACVO)** Emilie JOLIBERT et Yves-Gérard DUCASSE, co-présidents * 20 h 40 : Conclusion de Monsieur le Maire * 20 h 45 : Moment de convivialité et d’échange autour d’un cocktail

Inscription souhaitée avant le 29 novembre • Pass sanitaire obligatoire • Merci de vous munir de vos documents et d’une pièce d’identité

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



