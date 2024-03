Rencontres économie circulaire 2e édition Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence, vendredi 12 avril 2024.

Rencontres économie circulaire 2e édition Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Deux journées consacrées à l’économie circulaire et, notamment, les solutions concrètes pour éviter les différents gaspillages pour vivre plus sereinement et en harmonie avec notre environnement.

Cette 2e édition vous propose de vous mettre à l’heure de l’anti gaspi et de trouver les solutions utiles pour votre famille et votre entourage. L’économie circulaire, la biodiversité, la protection de l’environnement et des êtres humains sont au centre des préoccupations des exposants qui vous accueillent à Aix-en -Provence pour cet événement le vendredi 12 (réservé aux scolaires) et samedi 13 avril. Avec cette année une grande page ouverte pour les enfants avec des actions spécifiques misent en place avec les écoles et nos partenaires. Pour cela, le vendredi sera entièrement consacrée aux scolaires. Et, pendant la journée du samedi ouverte au public, les exposants présents vous présenterons leurs services, leurs produits, leurs savoir-faire et leurs techniques dans des domaines les plus variés de l’anti gaspi … Il y en a pour tous les goûts !L’univers de l’économie circulaire vous aidera à connaître de nouvelles techniques pour participer à cet élan de l’anti gaspi au quotidien. Vous aimez ce qui touche à l’anti gaspi ? Venez découvrir les nouveautés pendant les ateliers, les conférences, les animations et les tables rondes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-13

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Monnet

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur labrigadeantigaspi@gmail.com

L’événement Rencontres économie circulaire 2e édition Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence