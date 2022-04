Rencontres du Terroir et de la Science – Quinzaine des Ferments Poligny, 7 avril 2022, Poligny.

Rencontres du Terroir et de la Science – Quinzaine des Ferments Maison du Comté 10 Route de Lons Poligny

2022-04-07 19:00:00 – 2022-04-07 22:00:00 Maison du Comté 10 Route de Lons

Poligny Jura

Le jeudi 7 avril de 19h à 22h

Rencontres du terroir et de la science

Ateliers dégustation :

– Les ENILIENS et Farmz et leurs friandises Chocolat-Basilic

– La Maison du Comté et ses Comtés

– Bierissima et l’Office national du Tourisme de Thaïlande et leurs accords Bières-Mets

Ateliers science :

Des doctorants de l’UNFC rencontrent le public à l’occasion d’ateliers courts centrés sur leur activités de recherche.

Les présentations seront accompagnés des Slams pasteuriens des Eniliens.

Maison du Comté 10 Route de Lons Poligny

