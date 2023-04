Rencontres du ramadan | Le Sawm, jeûne, quatrième pilier de l’islam L’Institut du Monde Arabe, 14 avril 2023, Paris.

Le vendredi 14 avril 2023

de 19h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Dans la limite des places disponibles

En collaboration avec le philosophe et essayiste Abdennour Bidar et avec le concours de personnalités de la société civile, une exploration de chacun des cinq piliers de l’islam, à travers autant de rencontres qui se veulent une invitation à la réflexion, à la spiritualité et à la méditation.

Le Sawm (jeûne), quatrième pilier de l’islam

Jeûner oui mais de quoi ? Il y a presque mille ans déjà, l’Imâm Al Ghazâlî répondait en présentant les « secrets du jeûne » (asrâr as-sawm) du mois de Ramadan d’une manière pour le moins surprenante : le plus important, écrivait-il, n’est pas tant de s’abstenir de boire, de manger, d’avoir des relations sexuelles, du lever au coucher du soleil mais « d’orienter intimement son aspiration vers Allâh puissant et majestueux et de s’éloigner de tout ce qui est autre que lui – Gloire à lui » (Al Ghazâlî, Les Secrets du Jeûne en Islam, AlBouraq, 2021, p. 128). Ainsi le mois du jeûne serait-il le mois du retour à l’essentiel, de la consécration de soi à la vie spirituelle à travers cette « aspiration » dont nous parle Al Ghazâlî. Mais comment incarner cela dans nos vies contemporaines, où le spirituel peine tant à trouver sa place ?

Les rencontres du Ramadan sont co-conçues avec Abdennour Bidar, à l’occasion de la sortie de son ouvrage Les Cinq Piliers de l’islam et leur sens initiatique (Albin Michel, mars 2023).

Abdennour Bidar, né en 1971 à Clermont-Ferrand, est un philosophe français, spécialiste de la pensée de l’islam et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet dont Un islam pour notre temps (Seuil, 2004), Self islam, Histoire d’un islam personnel (Seuil, 2006), L’islam sans soumission, pour un existentialisme musulman (2008), Lettre ouverte au monde musulman (Les Liens qui Libèrent, 2015), L’islam spirituel de Mohammed Iqbal (Albin Michel, 2017). Il est membre du comité consultatif national d’éthique (CCNE) et inspecteur général de l’Éducation nationale.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/rencontres-du-ramadan-le-sawm-jeune-quatrieme-pilier-de-l-islam

