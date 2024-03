RENCONTRES DU PATRIMOINE ET DE LA CRÉATION Jardin Dumaine Luçon, samedi 21 septembre 2024.

Les samedi 21 et dimanche 22 septembre, l’événement vendéen dédié aux métiers d’art et créateurs, du livre et du jardin vous invite à un week end d’exception dans le Jardin Dumaine de Luçon. Découvrez des métiers et artisans passionnés et passionant et vennez vivre des animations féériques.

Le samedi 21 et dimanche 22 septembre prochain, l’artisanat d’art vous invite au cœur du Jardin Dumaine et ç la salle des fêtes pour son grand rendez-vous annuel « les Rencontres du Patrimoine et de la Création ».

Deux journées consacrées aux métiers d’art, du patrimoine et du jardin dans l’un des plus beaux jardin public des Pays-de-la-Loire. Pour les métiers les plus délicats comme la dorure à la feuille d’or, les artisans prennent place également dans la salle des fêtes attenante au jardin.

Pour sa 12e édition, Les Rencontres du Patrimoine et de la Création réuniront dans un cadre verdoyant une centaine d’exposants venue des quatre coins de la Vendée et même au-delà, pour montrer tout leur savoir-faire et partager leur passion avec le public.

Cet événement est organisé par l’Office de Tourisme Vendée du Sud avec le soutien de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, de la commune de Luçon, du Conseil Départemental de la Vendée et de la Chambre des Métiers de l’Artisanat de Vendée et de la Région Pays de la Loire Mission « Pays de la Loire Métiers d’Art ».

Cette année, venez découvrir des animations inédites et gratuites pour toute la famille. Profitez d’un concert féérique de Cécile Corbel sur le plan d’eau, harpiste reconnue à l’internationale. Venez admirez les spectacles poétiques et musicales de bulles géantes. Enfin, ne repartez pas sans votre coiffure végétale et colorée par Mystérieuses Coiffures.

Les Rencontres du Patrimoine et de la Création ne durent qu’un week-end chaque année, alors pensez à déjà réserver vos billets pour bénéficier d’un tarif préférentiel ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 10:00:00

fin : 2024-09-21 19:30:00

Jardin Dumaine 3 Rue d’ l’hotel de ville

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire rencontres-patrimoine@sudvendeelittoral.com

