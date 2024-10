Rencontres du Médoc touristique à Pauillac Maison du Tourisme et du Vin Pauillac Gironde

Pauillac

Maison du Tourisme et du Vin Pauillac

Rencontres du Médoc touristique à Pauillac Maison du Tourisme et du Vin Pauillac, jeudi 24 octobre 2024.

Rencontres du Médoc touristique à Pauillac

Maison du Tourisme et du Vin La Verrerie Pauillac Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

La Maison du Tourisme et du vin de Pauillac, en collaboration avec les offices de tourisme Médoc-Vignoble et Vendays-Montalivet, vous propose ses Rencontres du Médoc touristique.

L’objectif est de rassembler les acteurs du tourisme autour d’un café, pour un moment convivial et inspirant.

Ouvert à tous.

De préférence sur réservation (e-mail ; téléphone). 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-24 10:00:00

fin : 2024-10-24 12:00:00

Maison du Tourisme et du Vin La Verrerie

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@medocvignoble.com

L’événement Rencontres du Médoc touristique à Pauillac Pauillac a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Médoc-Vignoble

jeudi 24 octobre 2024 Rencontres du Médoc touristique à Pauillac Maison du Tourisme et du Vin Pauillac Rencontres du Médoc touristique à Pauillac Maison du Tourisme et du Vin La Verrerie Pauillac Gironde 2024-10-24 à .