RENCONTRES DU MANOIR DE LAROQUE DELPRAT à AUTOIRE Manoir de Laroque Delprat Autoire, samedi 24 février 2024.

EROS ET THANATOS DANS LA RELIGION ANIMISTE DE L’ART PARIETAL

CONSTANTIN RAUER, historien des religions

A l’occasion de sa conférence au manoir, Constantin Rauer nous présentera à l’aide de 100 images les croyances animiste des hommes à l’âge de pierre.

Constantin Rauer est un chercheur allemand, philosophe, historien des religions et historien de la culture. Depuis une quinzaine d’années, il travaille à déchiffrer la signification religieuse de l’art pariétal. Constantin Rauer était étudiant a l’école des beaux-arts de Genève. À l’époque genevoise, il était l’un des jeunes membres du groupe d’intellectuels ARGO autour de Daniel Wilhem, disciple de Roland Barthes. Après avoir fait dans les années 1980 ses études de philosophie et d’histoire des religions à Berlin, le Dr. Rauer a été professeur assistant à l’institut de Klaus Heinrich. Durand les années 1990 il enseigna à Berlin, Kant ainsi que les théories de la sécularisation et les religions cachées. Sous la direction d’Otfried Höffe il a obtenu son doctorat à Tübingen avec une thèse sur la théorie de l’irrationnel dans la théorie d’Emmanuel Kant, laquelle a obtenue plusieurs prix. Depuis 2000, Rauer a été professeur de philosophie dans plusieurs universités brésiliennes. Il a donné plus de 40 conférences internationales, entre autres à Paris au Collège International de Philosophie ainsi qu’à l’Institut de France. Ses travaux ont été traduits en quatre langues.

SAMEDI 24 FÉVRIER à 18H

Tarif : 10€

Durée : 90 minutes

Adresse : Manoir de Laroque Delprat, 7 Impasse de La Roque Del Prat 46400 AUTOIRE

Réservation vivement recommandée par Mail, SMS ou appel au : 06 42 89 38 47

