Rencontres du jeune public – Cinéma le Beaulieu Cinéma Le Beaulieu, 14 février 2022, Bouguenais.

2022-02-14

Horaire : 14:30

Gratuit : non 4 €

Les Rencontres Jeune Public ont 20 ans ! Fêtons-les en couleurs, en noir et blanc, en images, courts métrages et longs métrages… du 9 au 18 février 2022. Pour cette 20e édition, le Cinéma Le Beaulieu a composé une programmation placée sous le signe de la diversité : diversité des formes, des techniques d’animation, des genres, des origines… Des programmes courts adaptés aux tout-petits, des techniques d’animation variées pour satisfaire la curiosité des plus grands. Un grand classique du cinéma burlesque à découvrir pour se tordre de rire avec Laurel et Hardy. Un ciné-concert pour s’évader dans les marais de Camargue aux côtés de Crin Blanc. Un ciné-conte pour voyager jusqu’aux Antilles, et plonger dans les légendes créoles… Et des nouveautés, à découvrir en avant-première : Icare, Le grand jour du lièvre, Le tigre qui s’invita pour le thé. Des animations accompagneront les films : ateliers arts plastiques, lectures de contes, ateliers philo, ateliers cinéma pour découvrir les secrets de fabrication des films d’animation. Programme complet sur www.cinemalebeaulieu.com

Cinéma Le Beaulieu adresse1} Bouguenais 44340

02 40 26 96 66 http://www.cinemalebeaulieu.com/ infos@cinemalebeaulieu.com https://www.cinemalebeaulieu.com/actualite-beta.php?id=2