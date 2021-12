Mellionnec Mellionnec Côtes-d'Armor, Mellionnec Rencontres du film documentaire Mellionnec Mellionnec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Mellionnec Côtes d’Armor Mellionnec Du jeudi 23 au dimanche 26 juin Les Rencontres du film documentaire sont devenues au fil des ans un lieu de rencontres pour professionnel·les et amateurs·trices de cinéma documentaire.

Ici, pas de critères thématiques, si ce n’est celui du regard cinématographique. Films, ateliers, parcours sonore, exposition, rencontres.

