Du 1er au 4 juillet 2021

Les Rencontres du film documentaire sont devenues au fil des ans un lieu de rencontres pour professionnel·les et amateurs·trices de cinéma documentaire.

Ici, pas de critères thématiques, si ce n’est celui du regard cinématographique.

Films, ateliers, parcours sonore, exposition, rencontres.

Voir programmation détaillée par journée.

—

VENDREDI 2 JUILLET

FILMS :

– One more jump

DE EMANUELE GEROSA, 82 MIN.

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

18H/TY SALLE

– Akeji, le souffle de la montagne

DE MÉLANIE SCHAAN ET CORENTIN LECONTE. 72 MIN.

EN PRÉSENCE DES RÉALISATEUR·TRICES

21H/GRAND CHAP’ – 21H30/TY SALLE

PARCOURS SONORE :

Cette année, la programmation des documentaires sonores prend une nouvelle forme, celle d’un parcours au coeur du bourg de Mellionnec. Vous trouverez, au détour des jardins et des ribines, des points d’écoute, aux différentes thématiques. Suivez les panneaux, munissez-vous du programme détaillé à l’accueil, rencontrez les auteurs et autrices, et n’hésitez pas à demander une séance de rattrapage.

Bonne écoute et rendez-vous à l’apéro de Radio Rencontres, vendredi à 19h !

contact@tyfilms.fr +33 9 53 70 76 56 http://www.tyfilms.fr/

