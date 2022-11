Rencontres du film documentaire de Mellionnec Mellionnec Mellionnec Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2023-06-22 10:00:00 – 2023-06-25 Mellionnec

Ctes-d’Armor Mellionnec Du jeudi 22 au dimanche 25 juin Les Rencontres du film documentaire se déroulent chaque année, le dernier week-end de juin, à Mellionnec et sont devenues au fil des ans un lieu de rencontres pour professionnel·les et amateurs·trices de cinéma documentaire. Ouverts à toutes les formes artistiques, nous proposons également chaque année une balade nocturne, une exposition et des concerts. Et toujours des Ty dej’, une restauration entièrement bio, une buvette, de la musique… Org. Ty Films contact@tyfilms.fr +33 9 53 70 76 56 http://www.tyfilms.fr/ Mellionnec

