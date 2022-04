Rencontres du Cinéma Sud-Américain Marseille 1er Arrondissement, 6 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Rencontres du Cinéma Sud-Américain Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement

2022-05-06 – 2022-05-13 Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

La 24e édition des Rencontres du cinéma Sud-américain organisée par l’Association Solidarité Provence – Amérique du sud (ASPAS) aura lieu du vendredi 6 au 13 vendredi mai 2022 au Cinéma les Variétés à Marseille, avec une séance spéciale le 14 mai.



La sélection 2022 partira ensuite en région sud et dans quelques villes d’Europe et d’Amérique du sud.



Après une année inédite, forte en émotions, en drames, en peurs mais aussi en survie et action, nous voudrions inviter le public à “s’émouvoir et agir” à travers du cinéma et de l’art. Pour cette raison, le thème de cette édition sera “Emociones y Praxis”.



Nous voudrions partager avec vous un moment de dialogue et de réflexion engagé autour de l’Amérique Latine avec le public et nos membres pour vivre ensemble l’expérience unique du cinéma.



Nous voyagerons dans les méandres de la forêt et les communautés indigènes, nous écouterons les cris révolutionnaires de la jeunesse et la lutte contre la violence sociale…Nous partagerons des parcours des femmes fortes, des moments de solidarité, des débats avec aussi un focus spécial sur la peinture.



6 réalisateurs invités, 11 films en compétition (longs et courts), une remise de prix du Jury officiel, des jeunes et du public, et neuf pays : El Salvador, Costa Rica, le Brésil, l’Argentine, la Bolivie, Haïti, la Colombie, l’Uruguay et le Chili au programme !





Le vendredi 6 Mai au cinéma les Variétés, c’est une première internationale qui ouvrira le festival avec le film brésilien Eduardo e Mônica de René Sampaio. La production franco-argentine El teorema de Mosner de Esteban Perroud et Daniel Melingo clôturera le festival vendredi 13 mai.



Les 24e Rencontres, plus que jamais, font palpiter nos cœurs, maintiennent vifs nos esprits et nous incitent à poursuivre l’optimiste et si mouvementé chemin qui consiste à “s’émouvoir et agir”.

Une escapade entre l’Amérique du Sud avec la 24e édition des Rencontres du Cinéma Sud-Américain.

La 24e édition des Rencontres du cinéma Sud-américain organisée par l’Association Solidarité Provence – Amérique du sud (ASPAS) aura lieu du vendredi 6 au 13 vendredi mai 2022 au Cinéma les Variétés à Marseille, avec une séance spéciale le 14 mai.



La sélection 2022 partira ensuite en région sud et dans quelques villes d’Europe et d’Amérique du sud.



Après une année inédite, forte en émotions, en drames, en peurs mais aussi en survie et action, nous voudrions inviter le public à “s’émouvoir et agir” à travers du cinéma et de l’art. Pour cette raison, le thème de cette édition sera “Emociones y Praxis”.



Nous voudrions partager avec vous un moment de dialogue et de réflexion engagé autour de l’Amérique Latine avec le public et nos membres pour vivre ensemble l’expérience unique du cinéma.



Nous voyagerons dans les méandres de la forêt et les communautés indigènes, nous écouterons les cris révolutionnaires de la jeunesse et la lutte contre la violence sociale…Nous partagerons des parcours des femmes fortes, des moments de solidarité, des débats avec aussi un focus spécial sur la peinture.



6 réalisateurs invités, 11 films en compétition (longs et courts), une remise de prix du Jury officiel, des jeunes et du public, et neuf pays : El Salvador, Costa Rica, le Brésil, l’Argentine, la Bolivie, Haïti, la Colombie, l’Uruguay et le Chili au programme !





Le vendredi 6 Mai au cinéma les Variétés, c’est une première internationale qui ouvrira le festival avec le film brésilien Eduardo e Mônica de René Sampaio. La production franco-argentine El teorema de Mosner de Esteban Perroud et Daniel Melingo clôturera le festival vendredi 13 mai.



Les 24e Rencontres, plus que jamais, font palpiter nos cœurs, maintiennent vifs nos esprits et nous incitent à poursuivre l’optimiste et si mouvementé chemin qui consiste à “s’émouvoir et agir”.

Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-31 par