Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Rencontres du cinéma italien : Sème le vent Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Rencontres du cinéma italien : Sème le vent Cinéma L’Autan, 24 novembre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Rencontres du cinéma italien : Sème le vent

du mercredi 24 novembre au samedi 27 novembre à Cinéma L’Autan

Résumé —— Nica, 21 ans, abandonne ses études d’agronomie et rentre chez elle dans les Pouilles, au sud de l’Italie, après trois années d’absence. Elle découvre un père endetté, une région polluée, des oliviers dévastés par un parasite. Tous semblent avoir baissé les bras devant l’ampleur du désastre écologique et son père est prêt à sacrifier l’oliveraie familiale contre quelques billets. Face au renoncement général, Nica s’engage avec courage pour sauver les arbres centenaires, mais elle va devoir affronter des prédateurs inattendus… Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589971&cfilm=286132.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589971&cfilm=286132.html) Un film de Danilo Caputo Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T21:00:00 2021-11-24T22:30:00;2021-11-27T15:00:00 2021-11-27T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne