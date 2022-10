Rencontres du ciel et de l’espace Cité des sciences et de l’industrie Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontres du ciel et de l’espace Cité des sciences et de l’industrie, 11 novembre 2022, Paris. Du vendredi 11 novembre 2022 au dimanche 13 novembre 2022 :

. payant Billet 1 jour Plein tarif : 14 € Tarif réduit * : 11 € . Billet 2 jours Plein tarif : 22 € Tarif réduit * : 19 € . Billet 3 jours Plein tarif : 30 € Tarif réduit * : 27 € * Tarif réduit : accordé aux adhérents de l’AFA et aux abonnements d’Universcience

L’Association française d’astronomie et la Cité des sciences et de l’industrie organisent une nouvelle édition des Rencontres du ciel et de l’espace les 11, 12 et 13 novembre 2022. Nous sommes impatients de vous revoir, de partager avec nous cet événement que nous attendons tous. Réservez votre week-end du 11 novembre 2022 pour une nouvelle édition qui devrait être tout aussi riche et dense que les précédentes avec sa braderie le dimanche matin, ses 35 conférences dans les amphithéâtres de 900 ou 400 places, ses forums techniques, ses dédicaces et son salon où l’ensemble de la profession se rassemble pour présenter les dernières nouveautés. Un événement d’une rare intensité qui propose 150 conférences, table-rondes, forums ou ateliers pour satisfaire la curiosité d’un large public, qui donne à découvrir la plus grande galerie marchande consacrée à l’astronomie, et valorise par des expositions, des présentations, la contribution des acteurs scientifiques et industriels dans le développement de nos connaissances. La billetterie est ouverte. Cette année, la Cité des sciences et l’industrie met en place une nouvelle tarification : un billet journalier, un billet 2 jours et un billet 3 jours, tous datés. Les abonnements Cité-pass ne donnent plus l’accès direct aux RCE. Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris Contact : https://www.afastronomie.fr/rencontres-ciel-espace 0145898144 contact@afastronomie.fr https://www.facebook.com/afastronomie https://www.facebook.com/afastronomie https://www.afastronomie.fr/billetterie

Cieletespace/afa/OHodasava Rencontres du ciel et de l’espace 2022

