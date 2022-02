Rencontres du 9e Art festival de Bandes Dessinées et Arts associés Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Rencontres du 9e Art festival de Bandes Dessinées et Arts associés Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence. Rencontres du 9e Art festival de Bandes Dessinées et Arts associés Le lieu 9 300, Avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

2022-03-26 – 2022-05-21 Le lieu 9 300, Avenue Giuseppe Verdi

Porté par l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence, il se démarque des nombreux salons de Bande Dessinée par sa durée, l'exigence de sa programmation et la gratuité de tous les événements proposés. Les Rencontres du 9e Art d'Aix-en-Provence placent la Bande Dessinée à la croisée des arts graphiques et défendent une programmation qui sort volontairement des sentiers battus.

