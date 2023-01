Rencontres du 9e Art Festival de Bandes Dessinées et Arts associés Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: 13605

13605 Dans cet esprit, le Festival a pris le parti pris de s’éloigner du traditionnel salon pour proposer chaque année, durant deux mois, « un autre regard sur le Neuvième Art ». En 2023, Le Festival confie la programmation à 8 artistes de la scène graphique internationale. Objectif : lancer les invitations et inventer des rencontres qu’il serait impossible de provoquer sans eux… Au programme : des installations dans des lieux atypiques, des performances graphiques, un jeu de cartes à collectionner, des ateliers, des happenings…



Avec : Davor Vrankić, Sergio Mora, Yann Legrendre, Camille Lavaud-Benito, Jérémie Fischer, Emilie Gleason, Mister Kern, Olivier Besseron.



Au menu de cette année

● 2 mois de programmation

8 artistes programmateurs

8 installations inédites

+ de 30 auteur.rice.s invité.e.s

Des rencontres, des ateliers, des performances, des dédicaces

3 journaux BD « Éditions Spéciales » à découvrir

Une Nuit Européenne des Musées « Spéciale Bande Dessinée »

1 Jeu de cartes à collectionner

+ de 7 pays représentés



À ne pas manquer : le village graphique de 350 m2, les créations grand format et le jeu de cartes à collectionner de Davor Vrankić, l’univers surréaliste de Sergio Mora, les explorations inédites de Camille Lavaud Benito…



Toute la programmation sur le site internet du Festival. Depuis leur création en 2004, les Rencontres du 9e Art, portées par le service événementiel de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence, placent la Bande Dessinée à la croisée des arts graphiques.

