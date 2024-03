Rencontres du 9e Art Festival de Bande Dessinée et Arts associés Le lieu 9 Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

Depuis leur création en 2004, les Rencontres du 9e Art, portées par le pole événementiel de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence, placent la Bande Dessinée à la croisée des arts graphiques.

Le Festival propose durant deux mois, « un autre regard sur le Neuvième Art » et sa scène internationale avec un programme d'expositions, de performances graphiques, d'ateliers et de rencontres…



Le Festival propose durant deux mois, « un autre regard sur le Neuvième Art » et sa scène internationale avec un programme d’expositions, de performances graphiques, d’ateliers et de rencontres…

L’occasion de découvrir des installations dans des lieux atypiques, des performances graphiques, des happenings, un Village Graphique de plus de 350 m2 et de participer à une Nuit Européenne des Musées « spéciale Bande Dessinée ».

En 2024, le Festival laisse la part belle aux artistes. Les auteurs conviés avec leurs expositions sont associés à la programmation et ont le champ libre pour inviter d’autres artistes. Cette année, 8 artistes programmateurs ont invité plus de 40 artistes à les rejoindre pour imaginer, ensemble, des propositions communes.



Les artistes programmateurs

Frédéric Coché, Philippe Derick, Nicolas Kéramidas, Xavier de Kepper, Antonin Louchard, Jérôme Puigros-Puigener, Brecht Vandenbroucke, Ptit Marc





Les Auteur.rice.s invite.e.s

Anne Defreville, Aurélien Gleize, Aurélien Maury, Benoit Carbonnel, Christophe Bataillon, Clément Baloup, Christopher, Didier Zuili, Didier Tarquin, Dominique Malinas, Elodie Lascar, Farah Kfoury, Isa Denis, Jakob Hinrichs, Jean-Christophe Chauzy, Jihad Khatib, Julien Neel, Katia Fouquet, Lake Nicolas, Laure Ibrahim, Lisa Lugrin, Louka Butzbach, Lukas Verstraete, Marion Mousse, Martha Verschaffe, Michele Standjofski, Nathalie Saoud, Nils Bertho, Ralph N. CHBEIR , Rémi Torregrossa, Sandra Aboujaoude, Sae Youn Koh, Simon Van Liemt, Sophie Darcq, Sophie Guerrive, Thomas Azuelos



Inédit pour cette édition 2024, la présence exceptionnelle du Manège d’Andréa, venu des Machines de l’Île de Nantes pour le plaisir des petits et grands enfants.



A noter dans vos agendas Un Week-End pop-up BD, les 13 et 14 avril qui réunira plus de 30 artistes au cœur du couvent des Prêcheurs, exceptionnellement ouvert pour l’occasion.



Toute la programmation sur le site internet du Festival. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-05-25

Le lieu 9 300, Avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence 13605 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

