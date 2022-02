rencontres d’interclubs et bourse d’échanges Rieupeyroux Rieupeyroux RieupeyrouxRieupeyroux Catégories d’évènement: Aveyron

Rieupeyroux Aveyron mairie Rieupeyroux Aveyron Rieupeyroux 2ème rencontre interclubs et bourses d’échanges : autos, motos tracteurs, camions, cyclos de 8h à 18h , place du foirail.

exposition et ventes de véhicules anciens, animations, démonstrations de camions miniatures.

buvette et restauration sur place. samedi soir repas animé sur réservation.

