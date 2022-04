Rencontres d’improvisation intercollégiennes Le Pavillon République, 19 avril 2022, Toulouse.

Rencontres d’improvisation intercollégiennes

du mardi 19 avril au vendredi 22 avril à Le Pavillon République

Dans le cadre du Trophée Culture et Diversité et du Parcours Laïque et Citoyen, encouragez les collégiens pour la 5ème édition des Rencontres Intercollégiennes d’Improvisation de Haute-Garonne. Après quelques secondes de réflexion seulement, les équipes créeront des histoires ensemble sur les thèmes inventés et les exigences farfelues de l’arbitre, ce curieux personnage au maillot rayé, qui ne leur fera aucun cadeau : improvisation à la manière d’un roman de cape et d’épée, mimée, chantée,… Avec la participation des collèges : ​​​​​mardi 19 avril à 14h au Pavillon République La Prairie Jean Moulin Toulouse Lautrec jeudi 21 avril à 14h au CC Henri Desbals René Cassin Antonin Perbosc Marengo vendredi 22 avril à 14h au CC Henri Desbals Nicolas Vauquelin Bellevue Clémence Isaure Avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Garonne et du Parcours Laïque et Citoyen Entrée gratuite sur réservation

gratuit

Nos juniors ont du talent, l’école d’improvisation théâtrale la Bulle Carrée le prouve !

Le Pavillon République 1 boulevard de la marquette toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



