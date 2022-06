Rencontres-dialogues des Lundis 4 Saisons

2022-06-23 – 2022-06-27 Jeudi 23 juin 2022

18h – Maison des Associations

Cours d’œnologie sur le thème : Comment choisir une bière ? Lundi 27 juin 2022

19h – Restaurant l’Escale

« l’Art religieux en milieu hospitalier »

Par Mme Françoise DUFOUR Inscriptions obligatoires au 03.21.05.34.83.

