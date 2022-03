Rencontres d’harmonies Centre de loisirs Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Quint-Fonsegrives

Rencontres d’harmonies Centre de loisirs, 13 mars 2022, Quint-Fonsegrives. Rencontres d’harmonies

Centre de loisirs, le dimanche 13 mars à 15:30

Rencontre entre l’Orchestre d’Harmonie de la vallée du Girou dirigé par Christophe Massicot et l’Orchestre d’Harmonie de Quint-Fonsegrives sous la direction de David Minetti. Entrée libre. Répertoire musical : variété internationale, rock, composition pour orchestre d’harmonie, jazz, musiques de film, … Rencontre entre l’Orchestre d’Harmonie de la vallée du Girou dirigé par Christophe Massicot et l’Orchestre d’Harmonie de Quint-Fonsegrives sous la direction de David Minetti. Centre de loisirs 38-40 Route de la Saune, 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T15:30:00 2022-03-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Autres Lieu Centre de loisirs Adresse 38-40 Route de la Saune, 31130 Quint-Fonsegrives Ville Quint-Fonsegrives lieuville Centre de loisirs Quint-Fonsegrives Departement Haute-Garonne

Centre de loisirs Quint-Fonsegrives Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quint-fonsegrives/

Rencontres d’harmonies Centre de loisirs 2022-03-13 was last modified: by Rencontres d’harmonies Centre de loisirs Centre de loisirs 13 mars 2022 Centre de loisirs Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives

Quint-Fonsegrives Haute-Garonne