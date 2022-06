Rencontres d’été de l’association Abraham Mazel – 25° édition Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard, 2 juillet 2022, Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard.

La 25 ème édition des rencontres d’été sous le signe d’Abraham Mazel, propose un programme culturel riche, mettant en avant les luttes et résistances en Cévennes et dans le monde avec des conférences, débats, stands, concerts. Programme 2022 Vendredi 1 juillet Maison Mazel, Falguières 18h – De la diminution de la ressource en eau l’été en Cévennes, aux bonnes pratiques à adopter par chacun(e) pour économiser l’eau Diaporama de Jean-François Didon-Lescot (ancien ingénieur au CNRS, antenne cévenole de l’UMR ESPACE St-Christol-Lez-Alès) – Présentation pouvant ouvrir sur un échange avec les participants. 19h30 – Pot d’accueil et petite restauration Samedi 2 juillet Maison Mazel, Falguières 15h30 – Sur les traces d’Etienne DavodeauLecture animée d’extraits de la BD d’Etienne Davodeau « Le droit du sol, journal d’un vertige » proposés par Delphine Desyeux et Marthe Omé.Relier deux lieux, deux actes pour les mettre en résonance : les peintures rupestres de Pech Merle, dans le Lot, et le projet d’enfouissement de déchets nucléaires à Bures, dans la Meuse. 16h – Bienvenue sur la planète Terre, le sol et ses enjeuxConférence/débat de Marc Dufumier, agronome et géographe voyageur, professeur émérite à l’Institut agronomique de Paris (AgroParisTech) où il a succédé à René Dumont à la direction de la chaire d’agriculture comparée, expert de l’agroécologie paysanne et de l’écosystème du vivant (sols, eau, soleil, diversité biologique)Bienvenue sur la planète Terre dans ce qu’elle nous propose de plus aimable. Marc Dufumier explore avec rigueur et clarté les liens qui unissent les hommes à cette planète qui veut bien les accueillir et les nourrir. Le sol est un phénomène unique dans l’univers. Pour exister il lui a fallu de l’eau et une intense vie microbienne qui n’existe nulle part ailleurs. Pas de sol, pas de vie végétale et animale, pas de sapiens… D’où les enjeux vitaux de résister à sa dégradation de multiples façons, en promouvant notamment des pratiques alternatives dans le cadre d’une agro-écologie paysanne. 18h – Sous forme d’improvisations clownesques, Zoé Duponchel, de la compagnie le Nez Au Vent, apportera son regard décalé à l’événement. 19h – Intervention débat avec des membres de l’inter-collectif Cévennes Méditerranée autour des actions de solidarités menées avec les exilés et le lancement du Tour des Cévennes accueillantes. 20h – Repas préparé par les réfugiés (à leur bénéfice) 21h30 – Concert du trio Alliance Atinati, composé de Miranda (chant, pandouri, accordéon, bandonéon), Karine (chant, tambour) et Sylvère (chant, guitare).Alliance Atinati mélange la liberté de la musique géorgienne et la musique du monde avec la chanson française, une impulsivité rock et des arrangements venant de la musique française et d’ailleurs.Dimanche 3 juillet Matin : Départ à St-Jean-du-Gard du Tour des Cévennes accueillantes 15h – Le compostage de proximité, une solution sociale et économique pour valoriser les déchets organiques en circuits courts.Par Pablo Gazon, écologue, agronome, animateur nature, maître composteur membre du Réseau Compost Citoyen.Moment d’échanges autour des enjeux multiples du recyclage de la matière organique, initiation au compostage en tas/bac pour des projets familiaux ou collectifs et visite de l’installation sur place. 18h – Tin Tua : Résistance au changement climatique au Burkina Faso Commentaires par Claude Dalbera autour d’un diaporama : Où l’on verra comment une ONG burkinabè, opérant dans un contexte sécuritaire, sanitaire et de changement climatique difficile, parvient à agir concrètement contre la dégradation des sols par diverses pratiques agro-écologiques pour assurer la subsistance et la dignité des populations locales. 19h30 – Paëlla d’André 20h30 – Concert Ayo té Votch et bal « francoccitanarménien » avec initiation aux danses arméniennes et occitanes. Aurore Dlighazarian, Cécile Calvet et Cécilia Simonet * Infos pratiques – Les 1, 2 et 3 juillet 2022 – Dans le théâtre de verdure ou la salle de conférence de la Maison Mazel à Falguières – Programme complet abrahammazel.eu et page FB association A.Mazel – Participation libre

+33 6 56 76 96 90 http://abrahammazel.eu/

