Rencontres d’été de l’association Abraham Mazel – 24° édition Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard.

Rencontres d’été de l’association Abraham Mazel – 24° édition 2021-07-02 – 2021-07-04 Maison Mazel Falguière

Saint-Jean-du-Gard Gard Maison Mazel Saint-Jean-du-Gard Gard

Saint-Jean-du-Gard

La 24 ème édition des rencontres d’été sous le signe d’Abraham Mazel, propose un programme culturel riche, mettant en avant les luttes et résistances en Cévennes et dans le monde. Comment rester fidèle à un riche héritage cévenol de résistants et de bâtisseurs tout en cherchant à penser et oeuvrer pour le devenir d’une Terre habitable pour tous ? Programme 2021 : Vendredi 2 juillet : Vernissage de l’exposition « Touche pas à mon professeur » avec intervenants (en attente de précisions)20h30 – Pot d’ouverture (petite restauration ou repas tiré du sac) –21h – Projection de Cordistes et The Whole gritty city (fanfares de la Nouvelle Orléans) Samedi 3 juillet 10h00 – Balade du sentier de l’eauPique-nique ou petite restauration et coin sieste14h00 – 16h30 Table ronde sur l’eau16h30- 18h – Projection Le roman de l’eau18h30 – Vernissage de l’exposition de photographies de Thierry Berthou. 18h30 – Intervention sur les abeilles et balade à la source. 20h30 – Petite restauration21h30 – Projection : La mémoire est-elle soluble dans l’eau ? Dimanche 4 juillet 15h00 – L’homme et son milieu, évolution du paysage cévenol, avec Augustin Berque, Françoise Clavairolle et quelques intervenants locaux.17h30 Le revenu minimum universel (en préparation)19h30 – Petite restauration20h30 Clôture des Rencontres en musiqueENTREE A PRIX LIBRE *Infos pratiques – Maison Mazel à Falguières à 4 km de St Jean du Gard – du 2 au 4 juillet 2021 – parking à disposition – restauration à petit prix – possibilité de planter sa tente dans la propriété sur demande Retrouver toutes les infos sur abrahammazel.eu et page FB association A.Mazel.

+33 6 56 76 96 90 http://abrahammazel.eu/

Droits gérés

dernière mise à jour : 2021-06-16 par