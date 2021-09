Rencontres des savoir-faire Cour de l’Archevêché Arles, 19 septembre 2021, Arles.

Cour de l’Archevêché Arles, le dimanche 19 septembre à 10:00

En partenariat avec la communauté d’agglomération ACCM (composée des 6 communes d’Arles, de Tarascon, de Saint-Martin de Crau, de Boulbon, de Saintes Marie de la Mer et de Saint-Pierre de Mézoargues), le service patrimoine de la Ville d’Arles, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région PACA organise les « **Rencontres des savoir-faire** ». La 1ère édition de cet événement grand public, gratuit et ouvert à tous, aura lieu le dimanche 19 septembre 2021, dans un lieu emblématique du patrimoine historique de la ville d’Arles : la Cour de l’Archevêché. Il réunira des artisans et professionnels qui œuvrent pour la construction, la restauration ou la réhabilitation de bâtiments anciens et patrimoniaux (pouvant être protégés au titre des monuments historiques ou situés dans un site patrimonial remarquable), dont la qualité et le savoir-faire sont mis en avant lors de démonstrations ou présentations : taille de pierre, maçonnerie, ferronnerie d’art, menuiserie, sols, couvertures, peinture de décors… **Une véritable mise en lumière des entreprises et artisans locaux du patrimoine bâti tout au long d’une journée ludique, immersive et informative, à vivre en famille.** ### Les participants : * **Atelier Omnes**, Christophe Omnes, ébeniste – agenceur * **Atout Fer**, Laurent Nagel, ferronnerie, métallerie, serrurerie * **Bertrand Sico**t, charpentier couvreur zingueur * **Fouque & fils**, menuiserie * **Girard – Agence Mastran**, maçonnerie traditionnelle spécialisée dans la restauration et les monuments historiques * **La Forge d’Esperluette**, Christophe Grangé, forgeron – ferronnier d’art * **La Pierre au Carré** – Société Coopérative et Participative de restaurateurs et de bâtisseurs * **Les 3 Peintres**, peinture, plâtrerie * **Menuiserie des Alpilles**, Gilles Ricaud * **Tonello**, escalier, granito, mosaïque * **Pôle Culture & Patrimoines**, promotion et développement des filières créatives, culturelles et patrimoniales, avec plusieurs de ses membres : A-Corros (sous réserve), Aslé Conseil, Ipso Facto, Panovues et Techne.art ### Programme des initiations et animations, en continu et à la demande sur les stands * Initiation aux techniques de prise en mains de certains outils (scies, ciseaux à bois…) + vidéos de présentation * Animation zinguerie, participative à partir de 18 ans : * faire réaliser une soudure à l’étain, reproduire, selon modèle, le pliage d’une feuille de zinc * Animation couverture, participative pour tous : quizz pour reconnaitre les différentes tuiles de la région * Initiation de 30mn au ponçage d’une porte, avec la participation de 2-3 personnes maximum * Initiation à la patine, avec reconnaissance des différentes essences de bois, sous forme de jeu * Initiation : taille de pierre et charpente ### Programme Démonstrations * 10h30 Démonstration de forge, réalisation de petites pièces décoratives * 10h30 Pliage de zinc, à partir d’une feuille de zinc, pliage de celle-ci par réalisation d’une forme soudure, réalisation d’une soudure à l’étain pour joindre deux pièces de zinc entre elles * 11h Démonstration d’une restauration de tableau – Vincent Ollier * 11h Fabrication de roses en tôle à chaud * 11h Restauration d’une frise en bois * 11h30 Démonstrations de coupes et d’assemblages manuels, par des jeunes itinérants effectuant leur Tour de France – Compagnons Menuisiers de la Fédération des Métiers du Bâtiment d’Avignon * 11h30 Démonstration de prise de vue aériennes par drône, cour du Cloître Saint-Trophime * Places limitées à 8 personnes, sur inscription, sur place ou par mail à [[m.lataillade@cmar-paca.fr](mailto:m.lataillade@cmar-paca.fr)](mailto:[m.lataillade@cmar-paca.fr](mailto:m.lataillade@cmar-paca.fr)) * 12h Restauration d’une porte * 12h Construction de la pierre, charpente et exemple de restauration d’œuvre * 12h Fabrication de mosaïques * 14h30 Démonstration de forge, réalisation de petites pièces décoratives * 14h30 Pliage de zinc, à partir d’une feuille de zinc, pliage de celle-ci par réalisation d’une forme soudure, réalisation d’une soudure à l’étain pour joindre deux pièces de zinc entre elles * 15h Démonstration d’une restauration de tableau – Vincent Ollier * 15h Fabrication de roses en tôle à chaud * 15h Restauration d’une frise en bois * 15h30 Démonstrations de coupes et d’assemblages manuels, par des jeunes itinérants effectuant leur Tour de France – Compagnons Menuisiers de la Fédération des Métiers du Bâtiment d’Avignon * 15h30 Restauration d’une porte * 16h Construction de la pierre, charpente et exemple de restauration d’œuvre * 16h Fabrication de mosaïques * 16h Démonstration de prise de vue aériennes par drône, cour du Cloître Saint-Trophime * places limitées à 8 personnes, sur inscription, sur place ou par mail à [m.lataillade@cmar-paca.fr](mailto:m.lataillade@cmar-paca.fr)

Entrée libre, public familial

Découverte des métiers et savoir-faire du patrimoine bâti : stands artisans et entreprises, démonstrations, animations.

Cour de l’Archevêché Arles Place de la République, 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



