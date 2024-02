Rencontres des métiers d’art Découvrez l’orgue de tribune Rue Gambetta Saint-Jean-de-Luz, jeudi 11 avril 2024.

À l’occasion de la restauration de l’orgue de tribune de l’église Saint-Jean-Baptiste, rencontrez Frédéric

Brèthes, facteur d’orgue et Françoise Martín Moro, organiste, qui vous expliqueront les coulisses de ce

chantier d’envergure. À l’issue de cette rencontre, la mécanique de l’orgue et ses multiples possibilités sonores n’auront plus de secrets pour vous. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 12:45:00

fin : 2024-04-11

Rue Gambetta Eglise Saint Jean-Baptiste

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ciboure@otpaysbasque.com

