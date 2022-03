Rencontres des métiers d’Art aux châteaux de Bruniquel Bruniquel Bruniquel Catégories d’évènement: Bruniquel

Tarn-et-Garonne

Rencontres des métiers d’Art aux châteaux de Bruniquel Bruniquel, 3 décembre 2022, Bruniquel. Rencontres des métiers d’Art aux châteaux de Bruniquel Rue du Château Aux Châteaux de Bruniquel Bruniquel

2022-12-03 – 2022-12-04 Rue du Château Aux Châteaux de Bruniquel

Bruniquel Tarn-et-Garonne Bruniquel Tarn-et-Garonne Artisans d’Art de la région et d’ailleurs investiront durant tout le week-end les pièces magnifiques des deux châteaux du village. bruniquelmetiersdart@gmail.com +33 6 35 97 07 99 http://www.bruniquelmetiersdart.com/contact Rue du Château Aux Châteaux de Bruniquel Bruniquel

