Rencontres des gestes de la préhistoire – projections. Les Eyzies Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’Évènement: Dordogne

Les Eyzies

Rencontres des gestes de la préhistoire – projections. Les Eyzies, 31 janvier 2023, Les Eyzies Les Eyzies. Rencontres des gestes de la préhistoire – projections. 30 Rue du Moulin Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin

2023-01-31 – 2023-01-31

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin

Les Eyzies

Dordogne Les Eyzies Le Pôle d’interprétation de la Préhistoire vous invite à participer à un événement inédit à destination du grand public, des professionnels de la culture, des scientifiques et des universités. L’objectif de cette soirée de lancement ouverte au grand public et aux professionnels est de présenter la genèse de cette encyclopédie audiovisuelle à travers la diffusion d’une sélection de films parmi les 99 qui constituent l’encyclopédie. Les temps d’échanges et les séances de visionnages permettront aux invités de mesurer la richesse et la diversité de cette encyclopédie et de consulter le catalogue de la collection dans son intégralité. Ouvert à tout public. Sur réservation. L’ objectif de cette soirée de lancement ouverte au grand public et aux professionnels est de présenter la genèse de cette encyclopédie audiovisuelle à travers la diffusion d’une sélection de films parmi les 99 qui constituent l’encyclopédie. Ouvert à tout public. Sur réservation. +33 5 53 06 06 97 ©Cop. Pôle d’interprétation de la préhistoire

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Les Eyzies Autres Lieu Les Eyzies Adresse Les Eyzies Dordogne Pôle d'interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Ville Les Eyzies Les Eyzies lieuville Pôle d'interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Departement Dordogne

Les Eyzies Les Eyzies Les Eyzies Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-eyzies-les-eyzies/

Rencontres des gestes de la préhistoire – projections. Les Eyzies 2023-01-31 was last modified: by Rencontres des gestes de la préhistoire – projections. Les Eyzies Les Eyzies 31 janvier 2023 30 Rue du Moulin Pôle d'Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne Dordogne Les Eyzies Les Eyzies, Dordogne

Les Eyzies Les Eyzies Dordogne