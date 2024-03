Rencontres des designers au LAB01 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey, mardi 8 octobre 2024.

Rencontres des designers au LAB01 Le LAB01 accueille les rencontres des designers aindinois en partenariat avec le collectif Designers+. Mardi 8 octobre, 11h00 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab

Le LAB01 accueille les rencontres des designers aindinois en partenariat avec le collectif Designers+.

Que vous soyez designers, graphistes, architectes… ou simplement curieux ?

Profitez de cette rencontre pour :

rencontrer des designers,

échanger avec d’autres designers de l’Ain,

participer à l’organisation de la France Designer Week 2024,

apportez un truc sucré, salé ou à boire ; à partager, et manger ensemble !

Save the date :

5 mars

2 avril

14 mai

4 juin

3 septembre

8 octobre

12 novembre

10 décembre

A propos de :

Designers+ est le réseau professionnel en Auvergne-Rhône-Alpes dédié aux designers et aux métiers proches du design comme les architectes, bureaux d’études, ergonomes. Elle accompagne ses adhérents dans le développement de leur activité par le biais d’échanges entre entrepreneurs créatifs et réseaux économiques, d’ateliers, formations, veille, évènementiels et en favorisant la mise en place d’équipes pluridisciplinaires.

LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr https://www.facebook.com/lab01amberieu;http://twitter.com/LAB_O1;https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation Ouvert à tous, le mardi, mercredi et jeudi 9h00-19h00 et sur RDV