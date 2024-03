Rencontres des bibliothèques et des acteurs de l’inclusion et de la médiation numérique de la MEL Bibliothèque municipale de Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul, mardi 9 avril 2024.

Rencontres des bibliothèques et des acteurs de l’inclusion et de la médiation numérique de la MEL Une rencontre pour créer du lien entre les bibliothèques et les acteurs de l’inclusion et de la médiation numérique sur le territoire. Mardi 9 avril, 09h00 Bibliothèque municipale de Mons-en-Barœul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T09:00:00+02:00 – 2024-04-09T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-09T09:00:00+02:00 – 2024-04-09T12:00:00+02:00

Le mardi 9 avril de 9h à 12h, Les Assembleurs et la Métropole Européenne de Lille (MEL) vous donnent rendez-vous à la bibliothèque municipale de Mons-en-Barœul !

L’objectif ? Créer du lien entre les bibliothèques et les acteurs de l’inclusion et de la médiation numérique de leur territoire.

Vous travaillez en CCAS, centre social, mairie, mission locale… Vous êtes simplement motivé ? Inscrivez-vous !

Vous êtes localisés dans les communes suivantes : Anstaing, Baisieux, Bouvines, Chéreng, Croix, Forest-sur-Marque, Gruson, Hem, Lille, Leers, Lys-les-Lannoy, Mons-en-Baroeul, Péronne-en-Mélantois, Roubaix, Sailly-les-Lannoy, Sainghin-en-Mélantois, Toufflers, Tressin, Villeneuve d’Ascq, Wasquehal, Wattrelos et Willems

La rencontre est faite pour vous !

Bibliothèque municipale de Mons-en-Barœul 2 rue de Normandie – 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/rencontres-des-bibliotheques-et-des-acteurs-de-linclusion-et-de-la-mediation-numerique-de-la-mel »}]

rencontre MEL