### Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2021, les visiteurs du HWK pourront découvrir le travail des auteurs et illustrateurs de bandes dessinées en lien avec la Première Guerre mondiale, Victor Lepointe et Nicolas Kempf. Natif de la Marne, _**Victor Lepointe**_ a côtoyé les lieux de souvenirs de la Première Guerre mondiale dès son plus jeune âge. Infographiste pour une entreprise lyonnaise, c’est pourtant dans le dessin qu’il s’épanouit. Il signe sa première bande dessinée en solo avec _La Guerre des loups_, aux éditions Pierre de Taillac, dans laquelle il réunit ses deux passions : le dessin et l’histoire. En 2020, il a publié un nouvel album intitulé _Après l’orage_. _**Nicolas Kempf**_ est scénariste de nombreuses bandes dessinées bien connues en Alsace. En 2020, il a notamment signé deux albums historiques consacrés aux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin publiés aux éditions du Signe. **Ouvrages à découvrir** * Victor Lepoine, _La guerre des Loups – L’enfer du Lingekopf_, Éditions Pierre de Taillac * Victor Lepoine, _Après l’orage_, Éditions Pierre de Taillac * Nicolas Kempf, _Le Bas-Rhin, une terre d’histoire_, Éditions du Signe * Nicolas Kempf, _Le Haut-Rhin, une terre d’histoire_, Éditions du Signe **Informations pratiques** * Rencontres le dimanche 19 septembre 2021 au Hartmannswillerkopf de 10h à 17h dans le sous-bois face à l’Historial ou dans l’entrée de l’Historial en cas de mauvais temps. * Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf – Lieu-dit Vieil Armand – 68 700 WATTWILLER * Renseignements : 09 71 00 88 77 – [[accueil@memorial-hwk.eu](mailto:accueil@memorial-hwk.eu)](mailto:accueil@memorial-hwk.eu)

Gratuit. Accès libre. L’achat d’ouvrages est possible sur place auprès des auteurs.

Les visiteurs du HWK pourront découvrir le travail des auteurs et illustrateurs de bandes dessinées en lien avec la Première Guerre mondiale, Victor Lepointe et Nicolas Kempf.

