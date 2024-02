RENCONTRES DES ARTISTES HAUT-MARNAIS Chaumont, samedi 9 mars 2024.

RENCONTRES DES ARTISTES HAUT-MARNAIS Chaumont Haute-Marne

Tout public

Présenter au grand public les talents artistiques de notre territoire, c’est l’objectif des Rencontres des artistes haut-marnais ! La Chapelle des Jésuites accueille les oeuvres de nos artistes locaux. Pour cette nouvelle édition, la diversité des disciplines et des formats nous raconte une nouvelle histoire des talents de notre territoire. Mais avant de les découvrir, Christophe About, lauréat ex aecquo de l’édition 2022, nous parle de son expérience ! Remise des prix de la Ville de Chaumont et du Département de la Haute-Marne, lors du vernissage le 9 mars à 15h ouvert à tous. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-04-01

RUE VICTOIRE DE LA MARNE

Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

L’événement RENCONTRES DES ARTISTES HAUT-MARNAIS Chaumont a été mis à jour le 2024-02-19 par Antenne de Chaumont