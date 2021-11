Salviac Salviac 46340, Salviac Rencontres Départementales de Chants, Danses et Bal Trad Salviac Salviac Catégories d’évènement: 46340

Salviac 46340 – 14h30-18h : Rencontres chants et danses traditionnels

Tous ceux qui le souhaitent peuvent proposer un chant ou une danse (ou plusieurs) à faire découvrir aux autres.

On propose, on partage, on échange …

Pour le chant, pensez à préparer en plusieurs exemplaires les textes des chants que vous souhaitez partager.

Tous niveaux Pour nous aider dans la mise en place de la journée, merci de vous inscrire auprès de :

valerie.arenes@wanadoo.fr ou au 06 86 68 38 36. – 19h, pique-nique ouvert à tous (repas tiré du sac) – 21h30 : Bal trad occitan avec les AMTPécaires et Los Barjacaires, puis scène ouverte avec les musiciens présents.

(Participation libre pour la soirée) ATTENTION : passe sanitaire obligatoire.

