le samedi 18 septembre à Institut National des Métiers d’Art

**A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, la Galerie de l’Institut National des Métiers d’Art (INMA) accueille deux centres de formations aux métiers d’art.** **Rencontre avec les formateurs, démonstration de savoir-faire et présentation des formations vous permettront de découvrir ces métiers de passion.** **Sept rencontres de 45′ environs sont proposées samedi 18 septembre :** * **10h** * **11h** * **12h** * **14h** * **15h** * **16h** * **17h** **Inscription obligatoire par e-mail à l’adresse :** [**[galerie@inma-web.org](mailto:galerie@inma-web.org)**](mailto:galerie@inma-web.org) **L’Institut National des Métiers d’Art (INMA)** L’INMA est une association reconnue d’utilité publique, organisme national menant une mission d’intérêt général au service du secteur des métiers d’art et du patrimoine vivant. Sous l’égide du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, du ministère de la Culture et du Ministère de l’Education Nationale, les principales missions de l’INMA consistent à apporter son expertise aux pouvoirs publics, aux collectivités locales, aux acteurs territoriaux pour créer des réseaux innovants ; à produire des données et des informations publiques sur les métiers d’art et du patrimoine vivant ; à promouvoir les jeunes talents en formation en tant que futurs professionnels ; à sensibiliser à la pratique par l’éducation ; à apporter une expertise dans la transmission des savoir-faire exceptionnels ; et à promouvoir et célébrer les métiers d’art et du patrimoine vivant. L’INMA pilote de nombreuses actions pour des publics spécifiques, à l’image du programme À la découverte des métiers d’art, du Prix Avenir Métiers d’Art, ou encore du dispositif Maîtres d’art – Élèves. Il assure également la gestion du label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) et coordonne les Journées Européennes des Métiers d’Art.

Entrée libre sur inscription. Port du masque et respect des conditions sanitaires obligatoires.

Institut National des Métiers d’Art 23, avenue Daumesnil 75012 Paris Paris Paris 12e Arrondissement Paris



