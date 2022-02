Rencontres & dédicace(s) Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars Deux-Sèvres EUR Il était une fois une histoire d’amour. Un homme, un vieux, aime la langue française… Philippe Ouzounian, comédien de la Cie l’Échappée belle, interprète ce texte tiré du livre “Le vieux qui aimait les fautes d’orthographe” de Jean-Claude Bonnaud. Tous deux seront présents pour vous parler en toute jovialité !

Animation destinée aux adultes et adolescents. Réseau lecture du Thouarsais

